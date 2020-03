Farmacie Farmapiana, adesso il Cup si fa da casa

CALENZANO – Al fine di far stazionare pochi pazienti all’interno delle farmacie di Farmapiana, in ottemperanza delle normative, è sospeso il servizio di prenotazione cup con assistenza dell’operatore . Per fare prenotazioni ci saranno due possibilità: o inviare una mail all’indirizzo [email protected] con la scansione della richiesta e un numero telefonico per essere ricontattati per prenotare, oppure effettuare la scansione al totem in farmacia della richiesta con numero telefonico, al fine di essere richiamati. Le richiamate, avverte Farmapiana, avverranno entro le 24 ore successive alla richiesta fra le 9.30 e le 18.