Farmacie Farmapiana, i numeri della lotta al Covid. E il presidente Lotti annuncia ulteriori investimenti

CAMPI BISENZIO – E’ un bilancio positivo quello che Farmapiana, per voce del suo presidente Francesco Lotti, traccia dell’attività svolta in questi mesi del 2021. Un’attività che gioco forza si ricollega a quanto fatto l’anno scorso e “che ha permesso di riscoprire, probabilmente con più forza, – sottolinea Lotti – l’importanza del servizio pubblico effettuato grazie alle farmacie comunali”. Un’attività che ha due eccellenze, “i tamponi, oltre diecimila quelli effettuati fino a oggi, e l’Hub vaccinale, con più di mille vaccini fatti, realizzati grazie alla collaborazione con il Centro commerciale I Gigli e gli ambulatori della Misericordia di Campi”. Vaccini che Lotti ci tiene in modo particolare a mettere in evidenza, “anche per il supporto della Regione, soprattutto dell’assessore Monni: le farmacie di Farmapiana, infatti, sono state e sono tuttora le prime in Italia a gestire un servizio del genere. E una grande di merito va sicuramente ai nostri farmacisti, circa una trentina, che, dopo un’adeguata formazione, sono farmacisti vaccinatori”.

Francesco Lotti, in precedenza amministratore unico, è presidente di Farmapiana dal gennaio 2020 e ci tiene a rivendicare il lavoro svolto dall’azienda in mesi estremamente complicati per tutti noi: “Si è creata una sinergia importante sul territorio, non solo a Campi Bisenzio, che ha consentito in tutte le nostre farmacie di vedere aumentare il numero dei pazienti ben oltre il livello del 2019, ovvero molto prima dell’emergenza sanitaria”. “In tutta la Piana, ma anche nel Mugello, con la farmacia di Borgo San Lorenzo – aggiunge Lotti – abbiamo riscontrato che c’è una percezione importante del lavoro ma soprattutto del servizio che stiamo svolgendo. Un’altra dimostrazione di ciò sono state le giornate di prevenzione, presso l’Hub vaccinale con tante prenotazioni da tutti i Comuni di riferimento per Farmapiana. Oppure gli oltre 180 contatti giornalieri per il Cup”. E se quello dell’attività fatta è un bilancio positivo, lo è altrettanto quello aziendale: “Non posso negare che sono stati mesi difficili ma non abbiamo mai messo nessuno dei nostri dipendenti in cassa integrazione. Anzi, sono stati fatti degli investimenti importanti proprio sul personale garantendo in questo modo ulteriori sviluppi per il futuro”. Sviluppi che rappresentano un altro dei “cavalli di battaglia” di Lotti: “Fino a quando sarò in carica come presidente, tutti i miei sforzi andranno nella direzione di continuare a far crescere l’azienda, come dimostrano anche le nuove farmacie che apriremo prima a Campi Bisenzio e, nel 2022, a Calenzano. Rafforzeremo la nostra presenza anche a Signa dove abbiamo investito acquistando il locale, sempre in via dei Macelli, nei quali allestiremo la nuova farmacia, lasciando l’attuale immobile in affitto. Questo ci permetterà anche di patrimonializzare l’azienda”.