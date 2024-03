Farmapiana assume tre farmacisti a tempo indeterminato: per la domanda c’è tempo fino al 19 marzo

CAMPI BISENZIO – Scadono il 19 marzo i termini per partecipare all’avviso pubblico di selezione, indetto da Farmapiana, per titoli e prova orale, per l’assunzione a tempo indeterminato di tre farmacisti con funzioni di “Farmacista collaboratore”. Previsto un inquadramento nel livello 1 del Ccnl Assofarm per i dipendenti delle imprese gestite o partecipate dagli enti locali, […]

CAMPI BISENZIO – Scadono il 19 marzo i termini per partecipare all’avviso pubblico di selezione, indetto da Farmapiana, per titoli e prova orale, per l’assunzione a tempo indeterminato di tre farmacisti con funzioni di “Farmacista collaboratore”. Previsto un inquadramento nel livello 1 del Ccnl Assofarm per i dipendenti delle imprese gestite o partecipate dagli enti locali, esercenti farmacie, parafarmacie, magazzini farmaceutici all’ingrosso, laboratori farmaceutici in vigore alla data di assunzione e relativo trattamento economico lordo annuo. Le posizioni aperte prevedono tre figure di farmacista collaboratore con contratto di lavoro full-time. La selezione, come specifica Farmapiana, è mirata alla formazione di una graduatoria per future assunzioni a tempo indeterminato. Al link tutte le informazioni Avviso pubblico di selezione, per titoli e prova orale, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 3 farmacisti con funzioni di “Farmacista Collaboratore” 4/03/2024 – Farmapiana S.p.A. – Trasparenza (portaletrasparenza.net)