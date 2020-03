Farmapiana, attivato in tutte le farmacie il servizio di consegna dei farmaci a domicilio: come fare

CAMPI BISENZIO – Attivato in tutti i Comuni in cui Farmapiana è presente il servizio di consegna domiciliare dei famaci. Servizio che è stato possibile in collaborazione con le varie amministrazioni comunali e grazie alle associazioni del territorio. “Siamo riusciti a creare un bel sistema di consegna domiciliare gratuita in aiuto delle persone, – ha detto il presidente di Farmapiana spa Francesco Lotti – già dai primi giorni abbiamo avuto un numero di richieste elevato e il servizio è stato molto apprezzato dalle persone. Ma il ruolo della farmacia comunale è questo, un ruolo che impone di essere vicino al cittadino e per questo, in un momento di grande difficoltà, ci è sembrato necessario organizzarci velocemente in modo che le persone possano restare a casa ricevendo a domicilio le medicine”. Il servizio è attivo per le persone con più di 65 anni di età e non autosufficienti: per richiedere la consegna a domicilio bisogna chiamare dalle 9 alle 12 per avere la consegna nel pomeriggio (sabato solo per urgenze, la domenica non è previsto). Chiamata che va fata per ogni Comune alla farmacia comunale presente sul territorio e, per quanto riguarda Campi, la farmacia del Centro commerciale I Gigli. Questi i numeri di telefono da contattare: consegne nel Comune di Campi Bisenzio 0558969667, consegne nel Comune di Signa 0558734955, consegne nel Comune di Lastra a Signa 0558720026, consegne nel Comune di Calenzano 0558877006, consegne nel Comune di Borgo San Lorenzo 0558402297. Con una precisazione che riguarda solo Borgo San Lorenzo: in questo caso, infatti, bisogna chiamare dalle 9 alle 10.30 e dalle 15 alle 16.30 per le consegne nelle mezza giornata successiva. Farmapiana ricorda inoltre che per quanto riguarda il servizio Cup, si può inviare la ricetta anche da casa all’indirizzo e-mail [email protected]