Farmapiana cerca cinque farmacisti collaboratori da assumere a tempo indeterminato

CAMPI BISENZIO – Farmapiana farmacie comunali ricerca cinque farmacisti collaboratori da inserire nel proprio organico con contratto a tempo indeterminato. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per domani, 30 luglio, alle 12. Requisiti richiesti: laurea in Farmacia o Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, iscrizione all’Albo professionale dei farmacisti, buone competenze relazionali e attitudine al lavoro di squadra, preferibile esperienza pregressa, ma si valutano anche candidature di neolaureati. Per partecipare consultare il bando al link Avviso pubblico di selezione, per titoli e prova orale, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 5 farmacisti con funzioni di “Farmacista Collaboratore” 15/07/2024 – Farmapiana S.p.A. – Trasparenza (portaletrasparenza.net), inviare il proprio curriculum vitae aggiornato e una lettera di presentazione all’indirizzo e-mail entro il termine indicato. Per informazioni, telefonare al numero 055 8979640 o visitare il sito web www.farmaciecomunalifarmapiana.it nell’area “Amministrazione trasparente”.