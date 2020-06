Farmapiana cerca tre farmacisti: l’assunzione è a tempo determinato

CAMPI BISENZIO – Tre farmacisti da assumere a tempo determinato. per questo Farmapiana ha indetto una selezione pubblica per il periodo che va dal 1 luglio al 30 settembre 2020 per le farmacie del gruppo. Le persone selezionate saranno inquadrate nel livello 1 del Ccnl Assofarm per i dipendenti delle imprese gestite o partecipate dagli enti […]

CAMPI BISENZIO – Tre farmacisti da assumere a tempo determinato. per questo Farmapiana ha indetto una selezione pubblica per il periodo che va dal 1 luglio al 30 settembre 2020 per le farmacie del gruppo. Le persone selezionate saranno inquadrate nel livello 1 del Ccnl Assofarm per i dipendenti delle imprese gestite o partecipate dagli enti locali, esercenti farmacie, parafarmacie, magazzini farmaceutici all’ingrosso, laboratori farmaceutici in vigore alla data di assunzione, a tempo pieno e relativo trattamento economico lordo annuo. Il bando è consultabile all’indirizzo www.farmapiana.it e i candidati verranno valutati sulla base dei curriculum e successivamente, a richiesta dell’azienda, con un colloquio diretto con la Direzione aziendale. Criteri di valutazione: voto di laurea, idoneità alla mansione,curriculum, colloquio selettivo. Tutte le decisioni inserenti l’ammissione alla selezione, lo svolgimento della stessa e la conseguente valutazione, competono alla Direzione aziendale che li determina in modo insindacabile. Sarà possibile per l’azienda effettuare un ulteriore rinnovo a termine del contratto. per partecipare è necessario inviare il proprio curriculum per e-mail all’indirizzo [email protected] o per raccomandata con ricevuta di ritorno presso Farmapiana, via buozzi 24, 50013 Campi Bisenzio entro le 12 del 25 giugno. Le domande pervenute con modalità o in luoghi diversi da quelli indicati verranno automaticamente escluse. I colloqui selettivi si terranno presso la sede aziendale previa convocazione via e-mail.