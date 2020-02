Farmapiana e il Coronavirus: “No alla paura”. Un medico incontra i cittadini

CAMPI BISENZIO – Attenzione all’evolversi dell’epidemia del Coronavirus e organizzazione per contrastarla, ma nessun allarmismo. Ed è proprio per tracciare un confine netto tra consapevolezza del rischio e fobia che Farmapiana organizza una serie di incontri che prenderanno il via martedì 18 febbraio a Signa, dalle 17 alle 19, con un medico a disposizione per rispondere, con competenza, alle domande dei cittadini e chiarire i dubbi delle persone che vorranno intervenire.Questo il calendario completo: martedì 18 febbraio alla farmacia di via dei Macelli 21/3 a Signa, giovedì 20 febbraio l’incontro sarà alla Farmacia Centrale di via Botticelli 50/56 a Campi Bisenzio, lunedì 24 febbraio l’incontro sarà invece alla Farmacia di Settimello, in via Armido Cioni 26, giovedì 27 ci si sposta nel Mugello, alla Farmacia di Borgo San Lorenzo, piazza M.L. King, 3 – interno Coop, lunedì 2 marzo sarà alla Farmacia Capalle di via dei Confini 43 a Campi Bisenzio, martedì 3 marzo sarà alla Farmacia I Gigli – Via San Quirico 165 all’interno del Centro commerciale I Gigli, giovedì 5 marzo alla Farmacia Lastra a Signa in via Santa Maria a Castagnolo 7, all’interno del Coop.fi, il 10 marzo alla Farmacia San Donnino in via delle Molina 56 a San Donnino e il 12 marzo alla Farmacia Indicatore di via San Martino 208 a Campi Bisenzio.”Le farmacie comunali Farmapiana sono in prima linea per la tutela della salute pubblica – afferma il presidente Francesco Lotti (nella foto) – mettendo a disposizione la propria rete e la professionalità dei farmacisti che vi operano. E viste le numerose domande che ci pongono quotidianamente i pazienti, tutte le fake news che ogni giorno pullulano in rete e anche per ovviare alla campagna di paura e intolleranza che si sta generando per l’epidemia di Coronavirus, abbiamo deciso di mettere a disposizione in tutte le farmacie un servizio di informazione grazie a un medico che sarà a disposizione per rispondere alle domande e ai dubbi delle persone. Le farmacie comunali si confermano così un presidio essenziale per la comunità, anche con iniziative come questa con cui cerchiamo di rispondere alle richieste dei pazienti. Iniziative che rientrano in un progetto di farmacie di comunità, al servizio dei cittadini, in modo da rendere le farmacie del territorio come un luogo fondamentale anche come strumento informativo e di prevenzione su temi che riguardano la salute di ognuno di noi”.