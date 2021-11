Farmapiana e Pubblica Assistenza di Campi: dall’unione delle forze nasce una nuova farmacia comunale

CAMPI BISENZIO – Una nuova farmacia e tanti servizi in arrivo alla Pubblica assistenza di Campi Bisenzio. Sarà inaugurata infatti domani, mercoledì 24 novembre, alle 18 la nuova farmacia di Farmapiana situata all’interno della sede dell’associazione in via Orly. “Quando ci è stato proposto qualche mese fa – ha commentato il presidente della Pubblica Assistenza […]

CAMPI BISENZIO – Una nuova farmacia e tanti servizi in arrivo alla Pubblica assistenza di Campi Bisenzio. Sarà inaugurata infatti domani, mercoledì 24 novembre, alle 18 la nuova farmacia di Farmapiana situata all’interno della sede dell’associazione in via Orly. “Quando ci è stato proposto qualche mese fa – ha commentato il presidente della Pubblica Assistenza Settimo Lipani – abbiamo accettato ben volentieri e ci siamo attivati per trovare degli spazi adeguati”.

Un servizio importante, pensato per venire incontro alle esigenze di una popolazione che negli ultimi anni è cresciuta molto, come ha sottolineato anche il presidente di Farmapiana Francesco Lotti “Campi è crescita e da parte della Regione gli è stata attribuita una nuova sede farmaceutica pubblica, situata nel quadrante che va da via Saliscendi al ponte di Maccione. Cercavamo uno spazio che non fosse vastissimo per realizzare una farmacia di prossimità e qui sono già presenti specialisti e un polo sanitario che dà un importante servizio alla comunità. Per noi è importante lavorare insieme alle associazioni di volontariato del territorio e abbiamo pensato che questa fosse la soluzione migliore anche considerando la posizione comoda, con un grande parcheggio e una strada di passaggio vicino. Abbiamo quindi iniziato il percorso con il Comune e la Pubblica assistenza, con la quale è nata una sinergia importante”.

A dirigere la nuova farmacia, la sesta di Farmapiana presente a Campi, sarà Francesca Berlincioni (nella foto) mentre la struttura, collocata nello spazio precedentemente dedicato al bar dell’associazione ed entrerà ufficialmente in servizio da giovedì mattina seguendo questo orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 15 alle 19.30 e il sabato mattina. Sarà inoltre attivo da subito il servizio Cup e dal 1 dicembre sarà presente uno spazio per effettuare i tamponi rapidi.

Con l’arrivo delle nuove attività intanto la Pubblica Assistenza si è rifatta il look a cominciare dal nuovo bar, trasferito all’interno della veranda per lasciare spazio alla farmacia; le novità per l’associazione però non sono finite. La Pubblica assistenza infatti si appresta ad offrire numerosi altri servizi, come ha spiegato anche il presidente Lipani, insieme alla vice-presidente Anna Maria Mazzoni, alla segretaria Mirella Magonio e alla responsabile dei volontari Paola Zanobetti. “Abbiamo iniziato un percorso insieme alla Asl per spostare qui alcuni servizi presenti in via Rossini. Oltre ai medici specialisti già presenti nella nostra sede e alla gestione dell’emergenza e del trasporto sanitario, che ci vedono impegnati tutti i giorni grazie ai nostri volontari che col loro impegno portano benessere a tutto il nostro territorio, stiamo ospitando anche gli assistenti sociali e dai primi mesi del prossimo anno avremo anche il Sert e la neuropsichiatria per adulti e infantile, con tutti i servizi collegati”.

Davanti alle esigenze della comunità insomma la Pubblica Assistenza ha subito risposto “Presente” e si è messa a disposizione. “Questo consiglio scadrà tra un anno e mezzo – ha ricordato il presidente Lipani – e in questo periodo vogliamo mettere le basi per crescere; non per una questione di visibilità, ma per rispondere al meglio alle esigenze del territorio. Il primo piano della Pubblica assistenza sarà dedicato a questi servizi e pensiamo di ultimare i lavori nel mese di marzo. Siamo molto soddisfatti di lavorare al fianco delle istituzioni per dare delle opportunità in più ai nostri cittadini”.

Valentina Tisi