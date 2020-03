Farmapiana, la consegna dei farmaci a domicilio prosegue a pieno ritmo

CAMPI BISENZIO – Prosegue senza sosta il servizio di consegna dei farmaci a domicilio da parte di Farmapiana. Un servizio attivato con le farmacie comunali, riservato a tutti i pazienti che hanno più di 65 anni e per le persone non autosufficienti e che si avvale della preziosa collaborazione di tante associazioni di volontariato. Non a caso, fino a oggi, nei cinque Comuni di riferimento sono state una cinquantina le consegne di farmaci effettuate quotidianamente. Da Farmapiana ricordano che le prenotazioni nei Comuni della Piana (Calenzano, Campi Bisenzio, Signa e Lastra a Signa) sono accettate dalle 9 alle 12 mentre le consegne saranno effettuate nel pomeriggio stesso. A Borgo San Lorenzo, invece, bisogna chiamare dalle 9 alle 10.30 e dalle 15 alle 16.30 per consegne nella mezza giornata successiva. I volontari si occuperanno, nel caso ce ne sia necessità, di recuperare la ricetta “rossa” dal medico prima della dispensazione del farmaco. Questi i numeri da contattare per ogni Comune: Campi Bisenzio – 0558969667, Calenzano – 0558877006, Signa – 0558734955, Lastra a Signa – 0558720026, Borgo San Lorenzo – 0558402297.