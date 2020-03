Farmapiana, la Farmacia Centrale a Campi e a Lastra a Signa aperte straordinariamente la domenica pomeriggio

CAMPI BISENZIO – Uno sforzo in più per superare insieme questo momento complicato. E’ quello che sta facendo e che vuole fare Farmapiana per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Questi, quindi, i nuovi orari delle farmacie comunali, che prevedono l’apertura straordinaria della Farmacia centrale nel pomeriggio dalle 9 alle 20: Gigli 9-20, Lastra a Signa 9-13, Borgo San Lorenzo 9-13, Settimello 8-20. La centrale a Campi e la farmacia a Lastra a Signa, quindi, sono aperte straordinariamente la domenica pomeriggio. “Quello che abbiamo di fronte è un virus “subdolo” – afferma il presidente di Farmpiana Spa Francesco Lotti – e noi vogliamo essere ancora più vicini ai nostri pazienti, a tutti i cittadini che da sempre si rivolgono alle farmacie. Perché è in momenti complicati come questo che l’unione fa la forza e noi vogliamo mettercela davvero tutta perché, insieme, questa battaglia si possa vincere davvero”. Ma non è finita qui: il servizio con operatore attraverso il Cup è sospeso fino a venerdì 27 marzo. Pertanto, il servizio proseguirà secondo queste due modalità: 1) attraverso l’invio di una e-mail da parte dei pazienti con la scansione o la fotografia della ricetta all’indirizzo di posta elettronica [email protected] inserendo un contatto telefonico per poter essere richiamati; 2) in farmacia attraverso la scansione attraverso il totem con la possibilità di essere richiamati da parte dell’operatore come consuetudine durante gli orari in cui il presidio non è previsto. Anche in questo caso scansionando la ricetta sarà necessario inserire un telefono per poter essere richiamati da parte dell’operatore. Chiamate che saranno effettuate sempre fra le 9.30 e le 18.