Farmapiana, le farmacie comunali sempre più dalla parte dei cittadini. Ecco tutti i nuovi orari di apertura

CAMPI BISENZIO – Lo dice anche il volantino con cui vengono pubblicizzate tutte le ultime novità: sempre più vicini alle tue esigenze. Delle quali la più importante è senza dubbio quella relativa all’apertura h24, 365 giorni su 365, della Farmacia Centrale di via Botticelli a Campi Bisenzio. Un servizio che Farmapiana ha attivato lo scorso 7 dicembre e che ha riscontrato subito grande soddisfazione da parte degli utenti, soprattutto per il periodo che stiamo vivendo. Ma non è finita qui perché anche tutte le altre farmacie hanno uniformato i rispettivi orari ampliando, dove possibile, la propria apertura fino alle 20. Qui di seguito, quindi, ecco l’elenco completo con gli orari precisi: Farmacia Comunale San Donnino, via delle Molina 56, Campi Bisenzio, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20; Farmacia Comunale Capalle, via dei Confini 43, Campi Bisenzio, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 15 alle 19.30, il sabato dalle 8.30 alle 13; Farmacia Comunale Centro commerciale I Gigli tutti i giorni dalle 9 alle 22 (salvo diverse disposizioni del Centro commerciale); Farmacia comunale Settimello, via Cioni 26, Calenzano, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20; Farmacia comunale Carraia, piazza Unità d’Italia 1, Calenzano, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12 e dalle 16.30 alle 19.30; Farmacia comunale Lastra a Signa, via Santa Maria a Castagnolo 5, presso il Centro commerciale Coop, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20 e la domenica dalle 9 alle 13; Farmacia comunale Signa, via dei Macelli (accanto alla Coop) dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20; Farmacia comunale Indicatore, via San Martino 208, Campi Bisenzio, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20 e la domenica dalle 9 alle 13; Farmacia comunale Borgo San Lorenzo, piazza M.L.king 5/6, Borgo San Lorenzo, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20 e la domenica dalle 9 alle 13. Con un’ulteriore considerazione da fare, ovvero che chi abitualmente, in modo particolare a Campi, ma anche a Signa e Lastra a Signa, è solito servirsi presso le proprie farmacie – che in questa fase non sono aperte h24 – possono comunque rivolgersi alla Farmacia Centrale di Campi Bisenzio che invece garantisce questo importante servizio. Da parte delle farmacie, quindi, un rapporto sempre più diretto con i cittadini, così come è sempre stato, ma dove possibile ancora più ravvicinato. Come ribadito dal loro presidente Francesco Lotti. “L’attività che stiamo portando avanti in tutte le farmacie comunali – ha detto Lotti – dimostra ancora una volta come queste siano centro di informazione e di ascolto per la popolazione. Non sono e non devono essere solo un luogo “deputato” per la vendita di un prodotto, in questo caso i farmaci, ma devono avere una caratteristica decisamente più sociale. Dobbiamo essere, e lo saremo anche in futuro, un punto di riferimento per i nostri clienti, sapere quali sono le loro esigenze ed essere sempre pronti a dare loro le risposte che si aspettano”.