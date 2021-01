Farmapiana, nell’anno dell’emergenza il bilancio dell’attivitià svolta positivo

CAMPI BISENZIO – Quello che si è appena concluso è stato un anno complicato, anche per Farmapiana, che tuttavia ha visto le farmacie comunali sempre in prima linea nella gestione dell’emergenza sanitaria. Le farmacie comunali, infatti, si sono distinte nella prima fase dell’emergenza per aver avuto sempre a disposizione rifornimenti di mascherine in un momento […]

CAMPI BISENZIO – Quello che si è appena concluso è stato un anno complicato, anche per Farmapiana, che tuttavia ha visto le farmacie comunali sempre in prima linea nella gestione dell’emergenza sanitaria. Le farmacie comunali, infatti, si sono distinte nella prima fase dell’emergenza per aver avuto sempre a disposizione rifornimenti di mascherine in un momento in cui i DPI erano praticamente introvabili. E, al tempo stesso, hanno avuto anche l’importante ruolo nella calmierazione dei prezzi delle mascherine stesse.

Superata la prima fase dell’emergenza, mese dopo mese, l’azienda ha rilanciato il proprio ruolo sul territorio, gestendo le consegne di farmaci a domicilio e ampliando tutti gli orari di apertura delle farmacie comunali fino ad arrivare all’apertura H24 della Farmacia Comunale Centrale. Inoltre, dal mese di luglio, la società gestisce a Calenzano anche la farmacia di Carraia. Traguardi importanti, raggiunti, come sottolineato dal presidente Francesco Lotti, in un anno davvero difficile. “Con la chiusura di questo complesso 2020 – ha detto Lotti – il ringraziamento va ai dipendenti che hanno sempre garantito un elevato standard di servizio a tutela della salute dei propri clienti ma anche nei consigli per la salute dei cittadini. Inoltre, siamo soddisfatti per esser riusciti a migliorare il servizio farmaceutico in tutti i Comuni dove siamo presenti, andando ad ampliare gli orari di apertura di tutte le farmacie. Mi preme per questo sottolineare l’apertura della farmacia di Carraia, che ci ha permesso di andare a garantire, grazie all’interessamento dell’amministrazione comunale, un servizio essenziale in una frazione che altrimenti ne sarebbe rimasta sguarnita. Così come mi preme mettere in evidenza l’apertura h24 della Farmacia Comunale Centrale a Campi Bisenzio, che in questo modo può essere un punto di riferimento per tutta la Piana”.

“L’emergenza sanitaria – ha concluso Lotti – ha fatto riscoprire il senso di comunità tra le farmacie comunali e le associazioni di volontariato del territorio che hanno collaborato nella distribuzione dei farmaci a domicilio grazie ai volontari che ringraziamo per la dedizione e l’impegno. Ma anche nel 2021 puntiamo sul consolidamento dei servizi nelle farmacie comunali, affinché diventino sempre di più un riferimento per la salute della cittadinanza”.