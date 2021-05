Farmapiana, numeri da record con il progetto “Scuola sicura”

CAMPI BISENZIO – Sono oltre seimila i tamponi gratuiti effettuati da aprile a oggi da Farmapiana in tutte le farmacie comunali a Campi Bisenzio, Calenzano, Signa, Borgo San Lorenzo e Lastra a Signa nell’ambito del progetto “Scuola sicura” promosso dalla Regione Toscana. Un progetto, gratuito per la cittadinanza, che si concluderà il prossimo 24 maggio […]

CAMPI BISENZIO – Sono oltre seimila i tamponi gratuiti effettuati da aprile a oggi da Farmapiana in tutte le farmacie comunali a Campi Bisenzio, Calenzano, Signa, Borgo San Lorenzo e Lastra a Signa nell’ambito del progetto “Scuola sicura” promosso dalla Regione Toscana. Un progetto, gratuito per la cittadinanza, che si concluderà il prossimo 24 maggio e che ha permesso, come ha ribadito il presidente di Farmapiana, Francesco Lotti, “di venire a conoscenza di casi di positività, che per fortuna sono stati “evidenziati” in tempo, evitando così di correre il rischio di diffondere ulteriormente il contagio”. Proseguono, di pari passo, i test antigenici rapidi e sierologici nelle farmacie a prezzi calmierati: le farmacie li fanno infatti al prezzo di 22 euro per il tampone e 20 per il sierologico.

“Anche in questa occasione, quindi, – continua Lotti – le farmacie comunali Farmapiana hanno dimostrato di avere nel proprio Dna il servizio alla cittadinanza, grazie alla capillarità delle proprie farmacie nel territorio della Piana e a Borgo San Lorenzo, che resta il baricentro del Mugello. Abbiamo subito accolto la proposta della Regione e con la nostra organizzazione interna, creata velocemente grazie a tutto il personale, abbiamo iniziato anche gli screening gratuiti appena disponibili i test forniti dalla Regione. In questo momento di alta trasmissibilità del virus uno screening diffuso come quello applicato dal nostro gruppo ha consentito anche l’individuazione in soggetti asintomatici”. Per ulteriori informazioni e per prenotare il tampone, i cittadini possono contattare la farmacia Farmapiana a loro più vicina. Tutte le informazioni si trovano anche sul sito www.farmaciecomunalifarmapiana.it e sui canali social di Farmapiana.