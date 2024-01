Farmapiana, riaperta la Farmacia Centrale di via Botticelli. Il presidente Iocca: “Un segnale di ripartenza importante per Campi”

CAMPI BISENZIO – Emozione e soddisfazione: queste le sensazioni che hanno caratterizzato per le Farmacia Comunali Farmapiana la riapertura, il 30 dicembre, della Farmacia Centrale di via Botticelli in seguito ai danni provocati dall’alluvione di inizio novembre. Un taglio del nastro “simbolico”, visto che l’inaugurazione vera e propria è prevista nel mese di gennaio, in […]

CAMPI BISENZIO – Emozione e soddisfazione: queste le sensazioni che hanno caratterizzato per le Farmacia Comunali Farmapiana la riapertura, il 30 dicembre, della Farmacia Centrale di via Botticelli in seguito ai danni provocati dall’alluvione di inizio novembre. Un taglio del nastro “simbolico”, visto che l’inaugurazione vera e propria è prevista nel mese di gennaio, in occasione del “ritorno alla normalità” anche per i vicini studi medici, a cui hanno partecipato il presidente Antonio Iocca, il sindaco Andrea Tagliaferri, l’assessore allo sviluppo economico Daniele Matteini, la consigliera speciale del sindaco Serena Pillozzi, il presidente del consiglio comunale, Antonio Montelatici, il direttore della Farmacia Centrale, Fabio Salvini, e tutti i medici in servizio all’interno della farmacia. “Quello che abbiamo voluto dare – ha detto Iocca – è stato un piccolo segnale di ripartenza, ma che vuole andare nella direzione che da sempre ci siamo prefissati in accordo con l’amministrazione comunale e il Cda, quella di contribuire a rendere Campi Bisenzio, ma anche gli altri Comuni dove sono presenti le farmacie comunali, una città più bella, più efficiente e più funzionale grazie anche ai servizi che noi possiamo offrire. Avevamo scommesso di riaprire la Farmacia Centrale prima della fine del 2023, facendola più bella e accogliente rispetto al passato, e ce l’abbiamo fatta. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato, ogni giorno, ininterrottamente, per realizzare tutto questo nei tempi previsti. Ringrazio inoltre tutti i farmacisti delle farmacie di Farmapiana per essersi da subito dimostrati disponibili a continuare a rendere un ottimo servizio per Campi nonostante la farmacia h24 fosse chiusa, prestandosi da subito a trasferire il servizio all’Indicatore e a fare squadra, così come è nello spirito dell’azienda”.