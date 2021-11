Farmapiana. Taglio del nastro per la nuova sede della farmacia comunale di Signa

SIGNA – Taglio del nastro, questa mattina 13 novembre, per la nuova sede della farmacia comunale di Signa. Un ambiente accogliente, quello situato in via Macelli 19, dove trovano spazio anche gli ambulatori, e che permetterà di rendere un servizio migliore alla comunità. Aspetto questo sottolineato anche dalle parole del presidente di Farmapiana Francesco Lotti […]

SIGNA – Taglio del nastro, questa mattina 13 novembre, per la nuova sede della farmacia comunale di Signa. Un ambiente accogliente, quello situato in via Macelli 19, dove trovano spazio anche gli ambulatori, e che permetterà di rendere un servizio migliore alla comunità. Aspetto questo sottolineato anche dalle parole del presidente di Farmapiana Francesco Lotti “Per noi è una gioia inaugurare una nuova farmacia. – ha detto il presidente di Farmapiana – Ci abbiamo creduto, abbiamo acquistato la farmacia, dato spazio agli studi medici e rifatto la squadra, per un rilancio al cento per cento dei servizi sul territorio. In questo anno abbiamo raggiunto risultati importanti come testimonia la realizzazione dell’hub vaccinale ai Gigli e la prossima apertura di una nuova farmacia a Campi; possiamo dire che il 2021 è stato un anno positivo per noi”.

Un risultato accolto con orgoglio anche dal sindaco, Giampiero Fossi, che ha commentato con soddisfazione la nuova apertura “Oggi è una giornata bella per tutto nostro territorio e testimonia che la scelta di muoversi sul versante delle farmacie pubbliche è stata vincente. Qui a Signa abbiamo una storia bellissima di strutture farmaceutiche importanti e questa è un’ulteriore risposta per i cittadini. L’obiettivo infatti non è solo quello di fare cassa, ma di lavorare per la salute di tutta la nostra comunità, anche attraverso il contenimento e la prevenzione. Stare meglio deve essere una parola che riguarda tutta nostra comunità” Il sindaco ha inoltre ringraziato tutta la struttura del Comune di Signa che ha lavorato per il raggiungimento di questo risultato, il suo predecessore, l’ex sindaco Alberto Cristianini, Farmapiana e il consigliere Andrea Marretti.

Presente al taglio del nastro anche il sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi che ha salutato con entusiasmo l’arrivo di questo nuovo servizio “Questa nuova apertura testimonia un sodalizio che va avanti a che si rafforza, una collaborazione tra comuni che rappresenta un valore aggiunto, una voglia sempre maggiore di lavorare insieme per dare risposte ai cittadini. La farmacia è uno di questi, quindi bravi tutti, dal direttore di Farmapiana Francesco Lotti ad Antonella Greco a tutti coloro che hanno lavorato per raggiungere l’obiettivo”

Tanti cittadini, signesi e campigiani, hanno colto l’occasione dell’inaugurazione per salutare anche la nuova direttrice della farmacia di Signa, Antonella Greco, volto storico della farmacia dell’Indicatore “Spero di avere l’opportunità di farmi conoscere e di dare il mio contributo anche qui – ha detto – Con la farmacia dell’Indicatore è rimasto un forte rapporto, perché siamo un’unica grande famiglia. Ho sempre pensato che la farmacia non deve essere solo una struttura dedicata all’erogazione del farmaco, ma un modo per stare vicino alle persone e sono convinta di aver lasciato l’altra farmacia in buone mani. Grazie anche ai nuovi collaboratori, che hanno capito subito lo spirito di lavoro di questo gruppo. Ho sempre detto che quella dell’Indicatore era una farmacia di comunità e mi piacerebbe riuscire a fare questo anche qui”.

Valentina Tisi