Farmapiana, tutta nuova la farmacia all’interno dei Gigli. Iocca e Giani: “Un altro passo in avanti per una sanità di prossimità moderna e accessibile”

CAMPI BISENZIO – Taglio del nastro, ieri mattina, per la farmacia comunale Farmapiana all’interno del Centro commerciale I Gigli. Una farmacia completamente rinnovata e che ha raddoppiato le dimensioni rispetto alla “vecchia” sede. Appuntamento che ha visto la presenza del presidente della Regione, Eugenio Giani, del consigliere regionale Fausto Merlotti e dei rappresentanti di tre dei Comuni che fanno parte della compagine sociale: il sindaco di Calenzano, Giuseppe Carovani, il vice-sindaco di Signa, Marinella Fossi, e l’assessore allo sviluppo economico del Comune di Campi, Daniele Matteini. Ad accoglierli il presidente di Farmapiana, Antonio Iocca, che ha voluto ribadire alcuni dei concetti che sono alla base della “mission” di Farmapiana. “Le nostre farmacie – ha detto Iocca – si confermano come un presidio di servizi per i cittadini, abbiamo lavorato in questa ottica rinnovando e ampliando la farmacia che si trova dentro al Centro commerciale I Gigli”. Con un occhio di riguardo anche alla tecnologia: c’è un nuovo “commesso”, infatti, in farmacia. Ed è velocissimo. Si tratta di un

robot in grado di rendere il servizio di consegna dei farmaci più snello e veloce, un magazzino automatizzato voluto da Farmapiana. “Nell’ottica dell’innovazione e della modernità, questo nuovo robot, con delle performance incredibili, permette di risparmiare il tempo nel lavoro dei farmacisti – ha aggiunto il presidente Iocca – e consentirà infatti di ottimizzare le

operazioni di prelievo dei medicinali e velocizzare la consegna dei prodotti, ridurre le code e facilitare il lavoro dei farmacisti, permettendo in questo modo loro di dedicare maggiore tempo al cliente”. “Ieri mattina – ha detto invece Giani – ho partecipato all’inaugurazione della nuova farmacia comunale Farmapiana a I Gigli. Spazi ampliati, servizi innovativi e attenzione alla salute dei cittadini: un altro passo in avanti per una sanità di prossimità moderna e accessibile”.