Farmapiana: una mascherina in omaggio per ogni scontrino rilasciato e per ogni vendita con ricetta

CAMPI BISENZIO – Per ogni scontrino rilasciato e per ogni vendita con ricetta, da oggi, mercoledì 15 aprile, fino a martedì 21 aprile compreso, tutte le farmacie comunali Farmapiana doneranno ai propri clienti una mascherina. Da ieri, infatti, si ricorda che è obbligatorio indossare le mascherine monouso in spazi chiusi, pubblici e privati, aperti al pubblico, nei mezzi di trasporto pubblico, in spazi aperti in presenza di più persone, tranne che per bambini di età inferiore ai 6 anni e per le persone che non ne tollerano l’uso a causa di condizioni psicofisiche attestate da certificazione medica. Resta sempre obbligatorio il mantenimento della distanza sociale tra le persone di almeno un metro. “Visto il momento di difficoltà – spiegano da Farmapiana – e il ruolo centrale delle farmacie comunali, questa iniziativa si inserisce in tutte le iniziative che da sempre approntiamo, e in modo particolare adesso, a sostegno della salute pubblica”. Resta attivo, inoltre, in tutti i Comuni in cui Farmapiana è presente, il servizio di consegna domiciliare dei farmaci. Servizio che è stato possibile in collaborazione con le varie amministrazioni comunali e grazie alle associazioni del territorio. Il servizio è attivo per le persone con più di 65 anni di età e non autosufficienti: per richiedere la consegna a domicilio bisogna chiamare dalle 9 alle 12 per avere la consegna nel pomeriggio (sabato solo per urgenze, la domenica non è previsto). Chiamata che va fatta per ogni Comune alla farmacia comunale presente sul territorio e, per quanto riguarda Campi, la farmacia del Centro commerciale I Gigli. Questi i numeri di telefono da contattare: consegne nel Comune di Campi Bisenzio 0558969667, consegne nel Comune di Signa 0558734955, consegne nel Comune di Lastra a Signa 0558720026, consegne nel Comune di Calenzano 0558877006, consegne nel Comune di Borgo San Lorenzo 0558402297. Con una precisazione che riguarda solo Borgo San Lorenzo: in questo caso, infatti, bisogna chiamare dalle 9 alle 10.30 e dalle 15 alle 16.30 per le consegne nelle mezza giornata successiva. Farmapiana ricorda inoltre che per quanto riguarda il servizio Cup, si può inviare la ricetta anche da casa all’indirizzo e-mail [email protected]