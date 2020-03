“Farsi fuori” al Teatro delle Arti

LASTRA A SIGNA – “Farsi fuori” è lo spettacolo in scena al Teatro delle Arti venerdì 6 marzo alle 21, con Luisa Merloni e Marco Quaglia, testo e regia di Luisa Merloni.

La storia. Farsi fuori, vincitore premio In-box 2018, nasce da una semplice domanda: siamo la prima generazione che sceglie davvero se essere madre o no? Cosa accadrebbe se una donna di oggi, moderna ed emancipata, si trovasse di fronte all’arcangelo Gabriele venuto per farle l’Annunciazione? In una società che vede forse per la prima volta una generazione di donne ritardare sempre più la scelta di diventare madri, la maternità, come scelta, come dovere, torna ad essere tema discusso e controverso nonché un nodo nevralgico dove si scontrano spesso visioni differenti sulla vita, la religione, la spiritualità. Il testo parte da questo humus e lo sviluppa in una chiave comica, dove la comicità, che spesso si nutre di contrasti, illumina il conflitto senza volerlo risolvere.

Dalle 19.45 si terrà l’aperitivo teatrale buffet e drink 6 euro (consigliata la prenotazione entro il giorno precedente). Biglietti: Intero 15 euro; Ridotto 13 euro over 65, soci Coop, soci BCC, soci Biblioteca Comunale e Amici del Museo Caruso; Ridotto 8 euro under 26