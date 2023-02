“Fascismo e questioni di genere: in Italia sono tutti maschi”: se ne parla alla Donizetti con l’Anpi di Lastra a Signa e Signa

SIGNA/LASTRA A SIGNA – Torna, con il secondo appuntamento in programma, “Il fascismo giorno per giorno”, ciclo di conferenze dedicato alla vita quotidiana sotto il Regime organizzato dalle sezioni Anpi di Lastra a Signa e Signa. Venerdì 3 marzo alle 21 sarà il circolo Donizetti, in via di Porto a Signa, ospitare l’incontro sul tema […]

SIGNA/LASTRA A SIGNA – Torna, con il secondo appuntamento in programma, “Il fascismo giorno per giorno”, ciclo di conferenze dedicato alla vita quotidiana sotto il Regime organizzato dalle sezioni Anpi di Lastra a Signa e Signa. Venerdì 3 marzo alle 21 sarà il circolo Donizetti, in via di Porto a Signa, ospitare l’incontro sul tema “Fascismo e questioni di genere: in Italia sono tutti maschi”. Una conferenza dedicata quindi a questioni che ancora oggi sono oggetto di discussione e soprattutto di lotte, per rivendicare quelli che dovrebbero essere dei sacrosanti diritti, ma che – oggi come allora – troppo spesso non sono riconosciuti. Ospite della serata la docente di storia contemporanea dell’Università di Firenze Monica Pacini.