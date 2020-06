Fase 2 e cultura: Lastra a Signa sostiene la petizione per i musei non statali

LASTRA A SIGNA – Il sindaco di Lastra a Signa Angela Bagni e il presidente della terza commissione consiliare Marco Capaccioli del Comune di Lastra a Signa nonché vice-presidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria, aderiscono all’appello inviato dalla stessa Associazione Nazionale Case della Memoria, Fondazione Musei Senesi, Musei di Maremma al Ministro dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo, Dario Franceschini. Obiettivo dell’appello, pubblicato sulla piattaforma Change.org, è chiedere al Ministro Franceschini di sostenere e rilanciare i musei non statali nella cosiddetta Fase 2 dell’emergenza Covid-19. Lastra a Signa, per esempio, sul suo territorio ospita un museo non statale, quello dedicato al grande tenore Enrico Caruso.

Lo scopo è quello di catalizzare l’attenzione sui musei non statali, come è appunto il Museo di Villa Caruso, inserito anche nell’Associazione Nazionale Case della Memoria. Realtà che pur avendo un importante valore sociale, culturale, economico e turistico del Paese rischiano di essere trascurate dalle misure di sostegno e rilancio. Sono tre le richieste avanzate al Ministro. La prima è individuare misure di sostegno concrete ai musei non statali, ma anche dare loro maggiore incisività nelle campagne di promozione turistica. Infine valutare di estendere l’esenzione dell’Iva a tutti i servizi museali. Chi volesse seguire l’esempio del Comune di Lastra a Signa può sostenere la petizione su Change.org, digitando “Il MiBACT aiuti i Musei non statali per salvare il turismo e la cultura”.