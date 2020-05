Fase 2 in Città metropolitana di Firenze e i Comuni: i sindaci fanno il punto della situazione

FIRENZE – Il sindaco della Città Metropolitana di Firenze Dario Nardella si è riunito in videoconferenza con i sindaci del territorio per affrontare alcune priorità che Metrocittà e Comuni devono assolvere nella fase 2: da tutti è emersa la richiesta al Governo di prorogare la scadenza quinquennale dei Regolamenti urbanistici, risorse per supplire al mancato introito dalle imposte (come Tari e Cosap), di semplificare le procedure per l’affidamento diretto di lavori, fare crescere il trasporto pubblico locale avendo come parametro di riferimento il servizio invernale e non offrendo il 50 per cento come ora. I sindaci chiedono anche un adeguato Piano regionale dei rifiuti. Circa la Cassa depositi e prestiti i sindaci chiederanno di rivedere i tassi di interesse e la sospensione della rata per tutta la quota capitale e gli interessi.