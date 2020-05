Fase 2. Le attività commerciali: il Comune spiega le modalità

CALENZANO – Attività commerciali e Fase 2 dell’emergenza sanitaria. Il Comune spiega quali sono le modalità con cui devono necessariamente essere svolte le attività commerciali durante la fase 2, alla luce delle disposizioni contenute nel DPCM 26/4/2020, come recepite nell’Ordinanza della Regione Toscana n. 50 del

Per il commercio su aree pubbliche è consentita la sola vendita di generi alimentari, piante, fiori e sementi all’interno delle aree mercatali e nei posteggi fuori mercato. In riferimento alla vendita in forma “itinerante”, non essendoci precise disposizioni al riguardo, si ritiene consentita la sola consegna a domicilio, previa prenotazione telefonica/on line, delle tipologie merceologiche elencate nell’allegato 1 al DPCM 26/4/2020.

Per il commercio al dettaglio sono sospese (in tutti gli esercizi – vicinato, media e grande distribuzione) tutte le attività ad eccezione di quelle per la vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 al DPCM 26/4/2020, nel rispetto dei limiti del distanziamento sociale di 1metro e delle altre misure indicate nell’allegato 5 al DPCM 26/4/2020. Restano aperte le edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie, nel rispetto dei medesimi limiti del distanziamento sociale di 1 metro e delle altre misure indicate nell’allegato 5 al DPCM 26/4/2020. In particolare, gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di 1 metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. In base a quanto stabilito al punto 7, lettere b) e c) dell’allegato 5 al DPCM 26/4/2020 /”per locali fino a 40 mq. può accedere una persona alla volta, oltre ad un massimo di due operatori” e “per locali di dimensioni superiori a 40 mq. l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove