Fattori (Toscana a Sinistra), “sopralluogo” nella Piana: “Sì al parco agricolo e al nuovo ponte a Signa”

PIANA FIORENTINA – “Sì all’implementazione e valorizzazione del parco agricolo della Piana e del Polo Scientifico Universitario di Sesto fiorentino. La pensiamo all’opposto del candidato di Matteo Renzi e della candidata di Matteo Salvini, che vorrebbero unanimemente far passare di qua la nuova pista dell’aeroporto di Peretola. Vogliamo invece tutelare questo polmone verde ricco di biodiversità e costruirci attorno un nuovo modello di turismo verde, lento e sostenibile, in grado di creare molti nuovi posti di lavoro. Come pensiamo che si debba considerare prioritaria la ricerca scientifica e luoghi come il polo universitario”. Così il candidato presidente di Toscana a Sinistra, Tommaso Fattori, nel corso del sopralluogo svolto all’interno dell’area naturale protetta della Querciola, a Sesto Fiorentino, insieme ad Adriano Chini, Lorena Passerotti e Maurizio Quercioli, in lista con Toscana a Sinistra per la circoscrizione Firenze 4.

“Il parco agricolo della Piana è un luogo bellissimo che deve essere strutturato, in modo da poter connettere bellezze artistiche e naturali. Giani e Ceccardi vorrebbero stravolgerlo, riproponendo l’ennesima versione di un progetto già bocciato più volte dal Tar e dal Consiglio di Stato, secondo i quali la nuova pista dell’aeroporto di Firenze è incompatibile con il territorio e contraria all’interesse pubblico. Il fatto è che PD e Lega hanno in testa lo stesso vecchissimo modello di sviluppo e non riescono a pensare un futuro diverso da quello che ci ha condotto al disastro economico e ambientale”, ha detto Fattori . “Per fare il nuovo aeroporto vogliono sovrascrivere la pianificazione urbanistica di Sesto fiorentino e dei Comuni dell’area, che non prevede la realizzazione dell’aeroporto. Questo la dice lunga sull’idea di democrazia di Giani e Ceccardi”.

“Dobbiamo realizzare opere utili e fermare quelle inutili e funzionali solo agli interessi e ai profitti di pochi, come la nuova pista”. “L’ampliamento dello scalo Peretola ha di fatto impedito fino a oggi la realizzazione del nuovo ponte di Signa, indispensabile per consentire ai signesi di vivere senza essere soffocati dal traffico. Il paradosso è che per realizzare un’opera inutile e sbagliata come il nuovo aeroporto si impedisce la realizzazione e la collocazione ottimale di un’opera infrastrutturale utile e importante come il nuovo ponte. Quanto all’attuale aeroporto di Firenze, devono essere realizzate opere di mitigazione degli effetti del traffico aereo sui quartieri di Quaracchi, Brozzi e Peretola. E dobbiamo sostenere anche con fondi pubblici e lavoratori del comparto, oggi in estrema difficoltà, che siano diretti, indiretti o in appalto”.