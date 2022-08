FdI Campi “Continuano gli episodi di violenza: questa volta una donna è stata minacciata per avere il suo telefono”

CAMPI BISENZIO – “Continuano gli episodi di violenza e criminalità a Campi, Comune che già da tempo ha un problema di sicurezza serio e che mai si è voluto affrontare. Questa volta la vittima è una donna che è stata minacciata con un coltello alla gola da un marocchino, il quale voleva rubarle il telefono”. E’ quanto si legge in una nota di Fratelli d’Italia. “La sicurezza è un problema molto sentito a Campi e il gruppo di Fratelli d’Italia lo ha sempre fatto presente all’amministrazione, – prosegue la nota – la quale però non si è dimostrata desta nell’affrontare questa problematica. Purtroppo, ora come ora,le cose di sicuro non miglioreranno data l’assenza di un’amministrazione che faccia scelte politiche, dopo che il sindaco Fossi si è dimesso dalla sua carica per candidarsi a Montecitorio”.

“I cittadini campigiani non si sentono più al sicuro e sono sempre più intimoriti dai numerosi episodi avvenuti in questi mesi,è necessario che si faccia tutto il possibile per contrastare la piccola criminalità – dicono Giada Pucci e Pierfrancesca Gallorini, esponenti di FdI Campi – Quello che Fratelli d’Italia chiede e ha sempre chiesto è una maggiore mobilità per potenziare la video sorveglianza in città e incrementare il numero delle forze di polizia municipale, le quali avrebbero il compito di occuparsi anche della prevenzione per contenere gli episodi di piccola criminalità. Questo sarà anche il nostro impegno in vista delle prossime amministrative, dove uno dei tanti obiettivi sarà anche quello di riportare sicurezza e decoro in città”.