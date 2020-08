FDI: “Il ponte è il simbolo del loro fallimento e lo scelgono come quartier generale per le regionali”

SIGNA – Fratelli d’Italia “osserva con attenzione – si legge in una nota – come Giani e i suoi sostenitori locali abbiano avviato la campagna elettorale per la Piana scegliendo, ironia della sorte, il più grande fallimento del Pd come quartier generale”. la nota è a firma di Fabio Casini, candidato capolista per FDI nel […]

SIGNA – Fratelli d’Italia “osserva con attenzione – si legge in una nota – come Giani e i suoi sostenitori locali abbiano avviato la campagna elettorale per la Piana scegliendo, ironia della sorte, il più grande fallimento del Pd come quartier generale”. la nota è a firma di Fabio Casini, candidato capolista per FDI nel collegio Firenze 4, e Luigi Forte, coordinatore intercomunale. Entrambi “puntano il dito contro la cattiva gestione di tutta la partita legata al nuovo ponte e la mancata realizzazione delle tante e reiterate promesse ai cittadini signesi in primis e di tutta la Piana. Promesse fatte in campagna elettorale in occasione delle elezioni comunali di Signa e Lastra a Signa e poi smentite a votazioni fatte con il mancato accordo per il piano previsto in concomitanza del nuovo aeroporto”.