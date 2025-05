FdI: “Impensabile quanto successo a Impruneta in consiglio comunale, dalla Piana solidarietà a Franchi e Zoppini”

CAMPI BISENZIO – Quanto successo nei giorni scorsi durante il consiglio comunale di Impruneta è visibile dovunque. Per questo Fratelli d’Italia, con i propri eletti e i coordinatori dei rispettivi Comuni della Piana fiorentina (consiglieri comunali e coordinatori di Scandicci, Lastra a Signa, Signa, Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino e Calenzano) “intende manifestare – si legge in una nota – la propria solidarietà ai consiglieri del Comune di Impruneta, Zoppini e Franchi, per quanto accaduto nell’ultimo consiglio comunale. Non è pensabile che dei rappresentanti della cittadinanza, regolarmente eletti vengano minacciati, apostrofati con male parole, silenziati e infine cacciati dall’aula con la forza pubblica. Siamo di fronte a un evidente atteggiamento antidemocratico che intende minare alla base il dialogo fra maggioranza e opposizione, portato avanti da chi si sente detentore di una superiorità morale e politica tutta da dimostrare”.

E ancora: “I consiglieri eletti aggiungono che è davvero curioso che la sinistra ostenti il proprio presunto antifascismo in ogni occasione, pretendendo di distribuire ad altri patenti di legittimità democratica, salvo poi mutuare da quei regimi totalitari i metodi di azione politica. Nel ribadire la nostra più totale e assoluta solidarietà ai consiglieri Zoppini e Franchi auspichiamo che tali comportamenti messi in atto dal presidente del consiglio comunale dell’Impruneta, dal segretario comunale e dalla maggioranza vengano stigmatizzati dai vertici del Pd e attenzionati in ogni sede istituzionale. Fratelli d’Italia intende battersi per il ripristino della legalità democratica e per i diritti dell’opposizione che non possono essere vilipesi da atteggiamenti di bullismo istituzionale”.