FDI: “Rossi è anche commissario del Pd in Umbria: ma quando si occuperà di Signa e dei suoi cittadini?”

SIGNA – Fratelli d’Italia, nelle persone del coordinatore comunale signese Marco Colzi e del presidente provinciale Claudio Gemelli, tornano sulla questione “Enrico Rossi assessore” e i suoi nuovi incarichi. “Apprendiamo, tutto sommato con un moderato stupore visto l’andazzo, – dicono Colzi e Gemelli – che l’ex governatore della Toscana Enrico Rossi, ora assessore a Signa è stato nominato commissario del Partito Democratico in Umbria. Questo nuovo incarico si aggiunge a quello già ricoperto di membro del Comitato delle regioni europee a Bruxelles. Insomma pare che Rossi si occuperà di tutto tranne che di Signa e dei cittadini che gli pagano lo stipendio, dati i numerosi impegni che questi incarichi prevederanno. Forse le nostre riserve sulla nomina dell’ex governatore a Signa, territorio con cui Rossi non ha alcun legame, erano fondate. Allora, oggi più di ieri ci chiediamo, e indirettamente chiediamo al sindaco Fossi, perché ha dovuto nominare Enrico Rossi assessore, affidandogli una delega oggi più che mai importante come lo sviluppo economico se non ha alcun tipo di legame con il territorio e se, come previsto, avrebbe avuto altri incarichi di cui occuparsi? Al centro resta sempre il rispetto per i cittadini signesi su cui avremmo qualcosa da dire…”.