FdI: “Trasporto ferroviario, ennesima giornata di caos a causa di problemi alla stazione di Firenze Rifredi”

FIRENZE – “Giornata pesantissima quella di ieri, 1 agosto, per il trasporto ferroviario regionale. Numerosi sono stati infatti a causa di un non meglio precisato “ingombro” sulla sede ferroviaria di Firenze Rifredi, come riportato sulla pagina Internet della regione Toscana, mentre molti pendolari parlano in realtà dell’ennesimo guasto temporaneo alla rete elettrica di Rifredi, purtroppo molto […]

FIRENZE – “Giornata pesantissima quella di ieri, 1 agosto, per il trasporto ferroviario regionale. Numerosi sono stati infatti a causa di un non meglio precisato “ingombro” sulla sede ferroviaria di Firenze Rifredi, come riportato sulla pagina Internet della regione Toscana, mentre molti pendolari parlano in realtà dell’ennesimo guasto temporaneo alla rete elettrica di Rifredi, purtroppo molto frequente”: l’affondo è di Giampaolo Giannelli, responsabile provincia Firenze dipartimento trasporti Fratelli d’Italia, che aggiunge: “Numerose le ripercussioni negative, che hanno riguardato, con ritardi, cancellazioni, servizi sostitutivi, parziali o totali, i treni regionali su diverse tratte. Particolarmente colpite la Firenze – Empoli – Pisa e la Firenze – Viareggio, ma anche la Firenze – Arezzo e alcuni regionali tra Firenze e Borgo San Lorenzo”.

“I pendolari – aggiunge – lamentano, oltre a informazioni dei pannelli luminosi delle stazioni non corrispondenti alla realtà, in generale comunicazione insufficiente e una certa approssimazione e disorganizzazione dei treni in partenza da Rifredi che ha provocato una notevole calca nella stazione. Siamo sempre alle solite. Possono esserci dei problemi ma quello che è intollerabile è la cattiva gestione del problema. Non solo in merito ai servizi sostitutivi approntati, spesso insufficienti in base alle esigenze, ma anche, e soprattutto, per le informazioni fornite. Un’ultima considerazione: ieri, 1 agosto, numerosi turisti affollavano i nostri convogli regionali per spostarsi in Toscana. Sicuramente, quanto accaduto non è stato un bel biglietto da visita da parte del trio delle meraviglie Regione Toscana-Trenitalia-Rfi”.