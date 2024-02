Febbraio al Museo archeologico di Gonfienti: un mese ricco di appuntamenti

CAMPI BISENZIO – Il Museo archeologico di Gonfienti ha organizzato diversi appuntamenti nel mese di febbraio per grandi e piccoli. Si comincia domani, domenica 4 febbraio, quando ci sarà la possibilità di visitare gratuitamente il museo per tutti (ingresso gratuito per l’intera giornata). Sabato 10 febbraio alle 16 è previsto invece un divertente laboratorio per bambini 6/11 […]

CAMPI BISENZIO – Il Museo archeologico di Gonfienti ha organizzato diversi appuntamenti nel mese di febbraio per grandi e piccoli. Si comincia domani, domenica 4 febbraio, quando ci sarà la possibilità di visitare gratuitamente il museo per tutti (ingresso gratuito per l’intera giornata). Sabato 10 febbraio alle 16 è previsto invece un divertente laboratorio per bambini 6/11 anni, dal titolo “l’Archeopuzzle, per ricostruire un pezzo da… museo”. Il costo del laboratorio è di 5 euro con primo accompagnatore gratuito, è’ necessaria la prenotazione scrivendo a info@museogonfienti.it o telefonando al numero 055 8959701 in orario di apertura. Domenica 18 febbraio alle 16, visita guidata con l’archeologa al museo, con focus sul racconto della cerimonia del Simposio nel mondo antico. Il costo è di 5 euro oltre al costo del biglietto, E’ necessaria la prenotazione scrivendo a info@museogonfienti.it o telefonando al numero 055 8959701 in orario di apertura. Da venerdì 23 a domenica 25 febbraio, inoltre, il museo sarà presente al Salone dell’archeologia “Tourisma” , presso il Palazzo dei Congressi a Firenze. “Chi vuole – spiegano dal museo – può venire a trovarci presso lo stand del Museo, l’ingresso è gratuito o partecipare alla conferenza sui percorsi inclusivi domenica mattina https://www.tourisma.it/domenica-25-febbraio-2024/. Per informazioni e prenotazioni scrivere a info@museogonfienti.it o telefonare al numero 055 8959701 in orario di apertura, oppure consultare il link: https://bit.ly/giugnoMG. (mercoledì dalle 9 alle 13, giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, venerdì dalle 9 alle 13, sabato dalle 15 alle 18, domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18).