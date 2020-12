Fede nuziale, trolley e un audiolibro di Oscar Wilder: sono gli oggetti ritrovati

SESTO FIORENTINO – Chissà se nell’anno che sta concludendosi il 2020 saranno ritrovati e portati alla Polizia municipale tanti oggetti abbandonati come negli anni passati. Considerando che per molti mesi di questo anno siamo stati chiusi in casa per l’emergenza sanitaria e abbiamo poi vissuto le nostre settimane e mesi divisi in colori (zona gialla, […]

SESTO FIORENTINO – Chissà se nell’anno che sta concludendosi il 2020 saranno ritrovati e portati alla Polizia municipale tanti oggetti abbandonati come negli anni passati. Considerando che per molti mesi di questo anno siamo stati chiusi in casa per l’emergenza sanitaria e abbiamo poi vissuto le nostre settimane e mesi divisi in colori (zona gialla, zona arancione, zona rossa), gli oggetti dimenticati non dovrebbero essere molti. Tanti invece lo sono stati negli anni precedenti. Quando qualcuno trova un oggetto per strada e decide di portarlo alla Polizia municipale, i vigili si occuperanno di trovare il proprietario attraverso una serie di indagini come in un vero e proprio film giallo, e quando le indagini non porteranno a nulla, l’oggetto resterà in magazzino ed esposto all’albo pretorio comunale. Spesso per distrazione si perdono chiavi e cellulari, a volte, come accaduto nel 2018 anche una fede matrimoniale con tanto di nome e data (Irene 15 agosto 2014). In quest’ultimo caso, nonostante le indagini si fossero mosse nelle anagrafi italiane alla ricerca di colui che indossava la fede nunziale, il proprietario non è mai stato trovato.

Chissà quali storia ci deve essere dietro ad una borsa dell’A.C. Settimello contenente indumenti per bambino o dietro la borsa rosa per bambina con all’interno i giocattoli. La distrazione è forse quello che ha portato a perdere un portaspiccioli di colore nero contenente 7,50 in monetine così come deve essersi distratto chi ha perso le agendine dell’Erbolario, i cd di Verdi, un audiolibro di Oscar Wilde, una calcolatrice nera e i dizionari tascabile, oppure un borsello a fiori. Sono stati poi dimenticati tre paia di occhiali da sole e uno da vista, un orologio da polso, alcuni cellulari, un bauletto per motorino blu e nero e una bicicletta da uomo grigia e nera. Tra gli oggetti smarriti anche un braccialetto a maglia in argento, una borsa da donna marrone, un portafoglio, e due valigie trolley una rossa e una marrone contenenti: abiti da uomo, libri, fogli in lingua straniera, medicinali, carica batterie, fotografie e 984 euro. Tutti questi oggetti sono ancora alla ricerca del loro proprietario e chissà che il 2021 non li riporti a casa…

Buon anno da Piananotizie