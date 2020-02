Federalberghi Firenze: “Aeroporto, fermato lo sviluppo di un’infrastruttura fondamentale”

FIRENZE – “La bocciatura del ricorso di Toscana Aeroporti da parte del Consiglio di stato mette di nuovo il freno allo sviluppo di una infrastruttura fondamentale per Firenze, soprattutto in una fase di contrazione della nostra economia. Servirà altro tempo, serviranno altre spese e nel frattempo il sistema delle imprese dovrà aspettare ancora. Ancora una volta la dimostrazione che il nostro è un paese che stenta a tracciare la via dello sviluppo”: a parlare così il presidente di Federalberghi Firenze Francesco Bechi alla notizia del nuovo stop al progetto di sviluppo aeroportuale.