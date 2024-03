Federica Brunori candidata sindaco per Italia Viva

CALENZANO – Federica Brunori è la candidata sindaco di Italia Viva alle prossime elezioni amministrative. Brunori ha 47 anni, è laureata in comunicazione istituzionale e d’impresa all’Università degli Studi di Siena, da oltre 20 anni lavora presso un istituto di credito dove si occupa di progetti del credito per le banche estere. È sposata con Rudi e madre di due figlie di 12 e 19 anni, Vittoria e Rachele. “Ho deciso di candidarmi a sindaco di Calenzano, – dice Brunori – con la coerenza e la determinazione che mi contraddistinguono, dopo anni di attività locale per il comitato calenzanese di Italia Viva, perché credo fermamente che Calenzano debba tornare al Centro, ed è per questo che ho scelto di impegnarmi in questa sfida. Voglio rappresentare l’anima nuova, produttiva e lavoratrice della nostra città, mi rivolgo a tutti i calenzanesi qualunque sia la loro collocazione politica. Porterò in questa campagna elettorale una ventata di autentica novità, slegata da tutte le dinamiche ormai passate che hanno contribuito ad allontanare i cittadini dalla politica. Vorrei costruire un vero polo alternativo alla destra e alle sinistre perché i problemi non hanno un colore politico, sono problemi e come tali vanno risolti. Il mio sarà quindi un approccio sempre connesso con la realtà e con il realismo, indispensabile per andare oltre gli slogan e per raggiungere gli obiettivi”.

“La nostra città – prosegue Federica Brunori candidata sindaco di Italia Viva – ha bisogno di andare oltre alle difficoltà riscontrate dall’ultima amministrazione, deve tornare ad ascoltare i propri concittadini, deve metterli al centro delle scelte e dei programmi in una logica di condivisione della Calenzano del Futuro. Calenzano merita l’impegno di tutti noi. Calenzano merita una qualità migliore della vita che si può ottenere soltanto dicendo finalmente Sì al futuro: sì alle infrastrutture, sì allo sviluppo che genera benessere, sì a un sistema tributario equo, sì al vero sostegno per le famiglie come con gli asili nido gratis per tutti, sì allo sport in tutte le sue declinazioni. Rimettiamo quindi finalmente Calenzano al centro: saremo felici di condividere questo percorso con tutti quei calenzanesi che vorranno contribuire con le proprie idee a cambiare la nostra città”. Mercoledì 27 marzo, dalle 8,30 alle 13, Federica Brunori incontrerà i cittadini al mercato settimanale di Calenzano.