Fermato dalla Polizia: nello zaino aveva ancora la refurtiva di un furto compiuto a marzo

FIRENZE – Ieri, nel corso dei controlli serali per le strade di Firenze, la Polizia di Stato ha denunciato due persone. In serata è stata la volta di un cittadino marocchino di 37 anni per il reato di ricettazione. Intorno alle 23.45, una volante della Questura di Firenze ha fermato un’auto in viale Guidoni: durante il controllo, dallo zaino del conducente del veicolo, è saltato fuori il bottino di un colpo messo a segno nel marzo scorso all’interno di una macchina parcheggiata. Gli agenti hanno infatti recuperato un notebook, diverse apparecchiature tecnologiche e alcune carte intestate alla vittima del furto.

La scorsa notte la Polizia di Stato ha invece denunciato un fiorentino di 46 anni per guida in stato di ebbrezza: aveva un tasso alcolemico nel sangue di oltre 7 volte il limite consentito. L’uomo era stato precedentemente soccorso alle 1 in via degli Artisti da un’automobilista che lo aveva trovato steso a terra in mezzo di strada con uno scooter acceso addosso. L’uomo, che fortunatamente non aveva riportato lesioni apparenti, ha provato più volte a rialzarsi ma dopo aver barcollato è rifinito a terra. La donna ha subito allertato il 112Nue che ha inviato sul posto un’ambulanza. Subito dopo è intervenuta anche una volante impegnata nel controllo del territorio che ha subito constatato l’evidente stato di ebbrezza alcolica del 46enne. Dopo aver rivolto alcune immotivate offese contro gli agenti, il fiorentino si è comunque sottoposto all’etilometro che ha evidenziato un tasso alcolemico di oltre 3,50 g/l. L’uomo è stato anche denunciato per oltraggio a Pubblico Ufficiale.