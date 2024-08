Ferragosto ai Renai, il mare di Firenze

SIGNA – Il mare di Firenze? E’ il parco dei Renai. A Ferragosto, Signa diventa la spiaggia metropolitana, collegata a Firenze dalla pista ciclabile che parte dalle Cascine. Il parco chiude alle due di notte, non mancano le serate danzanti, gli aperitivi a bordo vasca in piscina e le cene sulla terrazza in riva al lago. “A Ferragosto – dicono il presidente e l’amministratore delegato della società di gestione, Isola dei Renai spa, Daniele Donnini e Andrea Marzi – il parco è aperto e pieno di attività. Non solo un centro di divertimento, ma anche un presidio sociale per chi rimane in città e può trovare un luogo dove divertirsi e stare nella natura”. In estate, il parco è un punto di riferimento nell’area metropolitana con visitatori che arrivano da tutta la Toscana. Ce n’è per tutti i gusti; per gli amanti della natura, per quelli che amano il glamour, per i modaioli, per chi non può andare in vacanza e cerca sprazzi di mare in città.