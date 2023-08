Ferragosto al cinema con le novità all’arena Grotta

SESTO FIORENTINO – Settimana di Ferragosto al cinema con l’atteso film di Massimiliano Bruno e Edoardo Leo “I peggiori giorni” in uscita proprio il 14 agosto e in programmazione al Cinema Grotta di via Gramsci. Fino ai primi di settembre continua la rassegna cinematografica all’arena Grotta. Al fresco la sera è possibile vedere i film […]

SESTO FIORENTINO – Settimana di Ferragosto al cinema con l’atteso film di Massimiliano Bruno e Edoardo Leo “I peggiori giorni” in uscita proprio il 14 agosto e in programmazione al Cinema Grotta di via Gramsci. Fino ai primi di settembre continua la rassegna cinematografica all’arena Grotta. Al fresco la sera è possibile vedere i film che si sono persi nella scorsa stagione. Ecco la programmazione di questa settimana: da oggi fino al 16 agosto “I peggiori giorni” in prima visione, giovedì 17 agosto “The whale”, il 18 agosto “Una commedia pericolosa” in anteprima, il 19 agosto “Una stranezza” e il 20 agosto “Il colibrì”. In anteprima lunedì 21 agosto “Last film show”.