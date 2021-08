Ferragosto in fabbrica per i lavoratori della Gkn

CAMPI BISENZIO – Ferragosto in fabbrica per i dipendenti della Gkn di Campi Bisenzio che dal 9 luglio portano avanti il presidio contro la chiusura dello stabilimento di componentistica per l’automotive. “Passeremo il nostro Ferragosto qui – dice Dario Salvetti, membro della Rsu – faremo una cena tutti insieme, circa 80 persone. Dopo la manifestazione […]

CAMPI BISENZIO – Ferragosto in fabbrica per i dipendenti della Gkn di Campi Bisenzio che dal 9 luglio portano avanti il presidio contro la chiusura dello stabilimento di componentistica per l’automotive. “Passeremo il nostro Ferragosto qui – dice Dario Salvetti, membro della Rsu – faremo una cena tutti insieme, circa 80 persone. Dopo la manifestazione dell’11 agosto sono giorni relativamente di riposo in cui stiamo organizzando le prossime iniziative”. Intanto l’assemblea dei lavoratori ha approvato e pubblicato sui social un documento in cui auspica che “il nostro “Insorgiamo” si trasformi in un moto generale di indignazione che vada oltre la nostra stessa vertenza e che si allarghi all’intero mondo del lavoro. Di una cosa siamo certi: Gkn Firenze non cadrà senza aver fatto di tutto per convocare una mobilitazione nazionale direttamente a Roma”.

Nel documento si evidenzia la distanza che resta tra i lavoratori e la proprietà, il fondo Melrose: “Loro vogliono chiudere lo stabilimento – aggiunge Salvetti – noi vogliamo continuare la produzione, non le andava concesso altro tempo per valutare l’offerta di 13 settimane di cassa integrazione, siamo noi ad avere problemi di tempo”. Il 22 settembre, infatti, scadranno i termini per la procedura di licenziamento dei 422 dipendenti. Per quanto riguarda l’ipotesi di una legge antidelocalizzazioni, il consiglio di fabbrica invita “singoli, associazioni, organizzazioni appartenenti all’area della giurisprudenza democratica a iniziare una discussione che ci aiuti a tradurre in linguaggio legislativo quanto questa nostra lotta va rivendicando”. Si chiede inoltre che “il Consiglio regionale toscano si riunisca di fronte alla fabbrica con una sessione specifica, aperta alla cittadinanza e a nostri interventi e che Stellantis torni ad assegnare allo stabilimento di Firenze le commesse che ci sono state sottratte”.