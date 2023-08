Ferragosto. La Racchetta c’è e organizza il pranzo per chi resta solo

SESTO FIORENTINO Nella giornata più calda e deserta dell’anno, Ferragosto, i volontari della Racchetta di Sesto Fiorentino hanno organizzato un pranzo tutti insieme a Monte Morello al punto di controllo dell’associazione. “Sono una trentina le persone – spiega Gianni Panunzi della Racchetta – che condivideranno con noi questa giornata. E’ un modo per dare la possibilità a chi è solo, in questa giornata, di trascorrere un pò di tempo in compagnia mangiando qualcosa insieme”.

Anche domani, La Racchetta proseguirà con i controlli antincendio sul territorio, attività che non va mai in vacanza e anzi proprio in questo periodo viene incrementata. Ma l’associazione non si occupa solo dell’anticendio boschivo, i suoi volontari sono impegnati in attività sociali per garantiere e mantenere il decoro cittadino, come occuparsi di innaffiare le piccole piante messe a dimora dall’amministrazione comunale e le fioriere che abbelliscono il centro cittadino e con le temperature estive rischiano di diventare secche. Inoltre nei mesi estivi i volontari della Racchetta hanno dato una mano all’associazione comunale anziani per accompagnare gli ospiti ai soggiorni diurni estivi. Con cinque mezzi, ma in autunno ne arriverà uno nuovo e oltre quaranta volontari anticendio, l’attività di controllo in collina è uno dei punti principali del programma estivo. “Stiamo monitorando l’anticendio su Monte Morello. – prosegue Panunzi – La prevenzione è importante, ma è necessario essere pronti per intervenire in caso di emergenza, per questo anche a Ferragosto non abbassiamo la guardia”. (E.A.)