Festa all’oasi Wwf Val di Rose

SESTO FIORENTINO – Si terrà domenica 28 aprile all’oasi Wwf di Val di Rose la festa delle aree protette. La nascita della prima oasi è avvenuta nel 1967 presso il Lago di Burano, quella di Sesto è un’area protetta nata grazie alla collaborazione fra l’Università di Firenze ed il Wwf, e finalizzata alla tutela degli uccelli migratori e di varie specie di anfibi in una zona difficile e naturalisticamente critica come la Piana Fiorentina. Si tratta di un’area su cui, fra l’altro, pende la minaccia del progetto di ampliamento dello scalo aeroportuale fiorentino, progetto che ne comporterebbe la completa distruzione. Organizzare la festa delle Oasi a Val di Rose e parteciparvi è anche un segno significativo per dire no alla illogica espansione infrastrutturale aeroportuale e dire sì alla tutela dell’ambiente.

Domenica sono previste visite guidate all’oasi gratuite con partenza ogni 45 minuti dalle 10 alle 12.15, tavolo informativo Wwf e volontari Wwf a disposizione per approfondire le tematiche relative alla tutela e ricostruzione degli ambienti naturali nella Piana Fiorentina. Alle 10.30 è previsto un momento “istituzionale” con presenza dell’assessore all’Ambiente del Comune di Sesto Fiorentino, Beatrice Corsi, e della Prorettrice dell’Università di Firenze, Debora Berti. Gli organizzatori consigliano di dotarsi di un binocolo e una scorta personale di acqua. Il sentiero permette anche l’accesso alle persone diversamente abili. Il ritrovo è all’ingresso dell’Oasi Wwf Val di Rose, nel Comune di Sesto Fiorentino, in via Carlo Alberto Funaioli, presso il Polo Scientifico Universitario.