“Festa degli Antichi Sapori”, l’8, 10 e 11 dicembre torna la manifestazione dedicata all’enogastronomia e ai prodotti locali

LASTRA A SIGNA – Mercatini, prodotti a chilometri zero, enogastronomia, eventi dal vivo, laboratori per adulti e bambini, occasioni di shopping natalizio: questo e tanto altro ancora nell’edizione numero ventotto della “Festa degli Antichi Sapori”, in programma i prossimi 8, 10 e 11 dicembre nel centro storico di Lastra a Signa. Un appuntamento irrinunciabile in attesa del Natale per assaggiare le tipicità culinarie e i prodotti del territorio e acquistare regali e piccoli manufatti “hand made” fra le bancherelle degli artigiani o nel mercatino delle associazioni. Quest’anno le aziende di prodotti agroalimentari avranno uno speciale spazio all’interno dell’Antico Spedale di Sant’Antonio, denominato “Tesori di Toscana”, dove si potrà trovare vino, olio, biscotti, pasta artigianale, cioccolata e dolciumi vari, insaccati e salumi toscani, verdure, farine, formaggi e tanto altro ancora. Alcune aziende organizzeranno inoltre degustazioni, laboratori e cooking show. Bucolica-Circolo culturale agricolo e azienda lastrigiana promuoverà tre incontri: uno su “I grani antichi di Lastra a Signa”, laboratorio per grandi e piccoli con degustazione l’8 dicembre alle 16, “I mille segreti dell’alveare”, sabato 10 alle 17, e “Un biscotto contadino lastrigiano”, con ricetta dal vivo utilizzando tutti prodotti del territorio e con degustazione domenica 11 dicembre alle 17. L’azienda Sparla e Gerardi presenterà una masterclass su come realizzare uno speciale aperitivo con la presenza di un barman sabato 10 dicembre alle 18.30. “La porchetta: meraviglia, storia e passione sarà l’iniziativa proposta da Gusto Toscano domenica 11 dicembre alle 16.

La manifestazione si aprirà giovedì 8 dicembre alle 9 con il tradizionale mercatino dell’antiquariato in piazza del Comune e in via Dante Alighieri; nello Spedale di Sant’Antonio si potranno invece trovare le associazioni di volontariato con “Il villaggio del volontario – Mercatino dei doni da donare”. Sabato 10 e domenica 11 dicembre in piazza del Comune e via Dante Alighieri spazio invece al “Mercatino di Natale” con tante occasioni per regali e decorazioni natalizie. Concerti ed eventi dal vivo animeranno la manifestazione a partire dalla prima giornata: “Il cornuto immaginario” a cura della Compagnia Il vaso di Pandora l’8 dicembre alle 21 in sala consiliare, il “Concerto vocale in onore della Madonna” alla chiesa di San Martino a Gangalandi l’8 dicembre alle 21.15 a cura della Misericordia di Lastra a Signa e Scandicci. E ancora la conferenza spettacolo “Goldoni in Toscana e la Locandiera di Ponte a Signa” a cura di Alessandro Calonaci e la compagnia Mald’Estro sabato 10 dicembre alle 18 in sala consiliare e il “Concerto di Natale – Omaggio a Michael Bublè” a cura di Acomus international domenica 11 dicembre alle 18 in sala consiliare. Infine, come negli passati, gli organizzatori hanno pensato anche a inserire nel programma momenti dedicati allo sport e tempo libero come la gara podistica “Giro delle Antiche Mura di Lastra”, giunta alla ventiduesima edizione, e il raduno cicloturistico “Lastragravel” oltre alla presentazione del libro di Daniela Nucci, “Saperi e Sapori”, l’8 dicembre alle 17.

“Torna il tradizionale appuntamento in attesa delle festività natalizie che animerà il centro storico e vie limitrofe, – ha spiegato il sindaco Angela Bagni – quest’anno ancora più delle passate edizioni sarà un’occasione per vivere le nostre strade e le nostre piazze, acquistare prodotti e eccellenze del territorio premiando le piccole aziende locali, oltre a pensierini di Natale nei vari mercatini. L’invito è di partecipare agli eventi sostenendo così la nostra economia, le aziende, le associazioni che sono la vetrina del nostro territorio”.

“In questa edizione protagonisti saranno i momenti e gli spettacoli ed eventi dal vivo dove auspichiamo la partecipazione attiva dei cittadini – ha aggiunto il vicesindaco e assessore al marketing territoriale, Leonardo Cappellini – inoltre due importanti momenti di sport: il raduno ciclistico Lastragravel, che anticiperà la ciclostorica Lastrense che si terrà nel mese di marzo, sottolineando e valorizzando le bellezze del suo percorso e la corsa podistica Giro delle Antiche mura, entrambe un’occasione anche per un nuovo pubblico e per le famiglie di poter partecipare e visitare la manifestazione”. Tutto il programma completo della festa a breve disponibile su www.comune.lastra-a-signa.fi.it.