Festa del Centrosinistra al circolo La Concordia

CALENZANO – Saranno sette giorni di intenso lavoro per i volontari della coalizione di Centrosinistra e per quelli del circolo La Concordia di Calenzano che a partire da mercoledì 8 maggio e fino a giovedì 14, con la sospensione nel fine settimana per consentire il normale svolgimento delle attività del Circolo, daranno vita alla Festa del Centrosinistra insieme, la coalizione politica che sostiene la candidatura a sindaca di Calenzano di Maria Arena.

In programma alcuni dibattiti e confronti su temi che costituiscono l’ossatura del programma di Coalizione in vista delle prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno: dalle idee per la definizione urbanistica di una nuova forma di città, al tema del lavoro nella piana fiorentina; dalla nuova riforma della sanità territoriale alla transizione energetica e la gestione dei rifiuti; senza trascurare i temi di carattere nazionale ed europeo come la riforma del premierato e quella per l’autonomia differenziata.

Per tutta la durata della festa sarà in funzione lo stand gastronomico con pizzeria e griglia, inoltre, ogni sera sarà proposta una specialità ispirata alle tradizioni culinarie locali e regionali.