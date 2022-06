Festa del Grano alla Pieve di Cercina

SESTO FIORENTINO – Torna domenica 26 giugno la Festa del Grano. Promossa dalla Pro Loco la Festa del grano è diventata negli anni un appuntamento tradizionale che coinvolge molte associazioni dalla Comunità di Cercina al Circolo Arci, dal Comitato del Trentesimo a La Racchetta. Location della festa del grano è via della Fontaccia vicino alla […]

SESTO FIORENTINO – Torna domenica 26 giugno la Festa del Grano. Promossa dalla Pro Loco la Festa del grano è diventata negli anni un appuntamento tradizionale che coinvolge molte associazioni dalla Comunità di Cercina al Circolo Arci, dal Comitato del Trentesimo a La Racchetta.

Location della festa del grano è via della Fontaccia vicino alla Pieve di Cercina, in un ampio pazio adatto sia alla battitura del Grano anche per poter partecipare a giochi e attività di laboratorio che coinvolgeranno adulti e ragazzi.

“Iniziativa centrale dell’evento è la Rievocazione della Battitura con macchine degli anni del primo dopoguerra, fornite dall’azienda agricola Lucattini. – spiega la presidente della Pro Loco Laura Giolli – Parallelamente alla Battitura negli spazi adiacenti dell’ampio campo si svolgono giochi e attività di laboratorio”. E poi ancora giochi e un laboratorio della Pm Model azienda che opera nel settore del modellismo, laboratorio di cesteria e di telerie.

La festa di apre alle 16 con una visita alla Pieve di Cercina e dalle 17.30 in via della Fontanaccia si terrà una esposizione di macchine agricole e i laboratori con i giochi per tutti. Alle 18 si terrà la rievocazione della battitura del grano e alle 19.30 la merenda-cena.