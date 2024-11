“Festa del muretto”: i Birboni cercano volontari per la sistemazione del muretto di Valibona

CALENZANO – Oggi e domani alcuni volontari dell’associazione locale I Birboni si dedicheranno a risistemare il muretto davanti al Memoriale di Valibona. La “Festa del muretto” così viene indicata sui social dall’associaizone è anche alla ricerca di persone che vogliono “sporcarsi le mani” ma nello stesso tempo scoprire un momento di aggregazione. “Ci occupiamo come associazione della gestione della struttura in Calvana – spiega Teodoro Lanucara dei Birboni – è un Memoriale e una foresteria annessa, questa gestione comprende la cura del luogo piccoli interventi di decespugliazione, migliorare il più possibile l’ambiente, escludendo le manutenzioni impiantisiche e strutturali, per il resto cerchiamo di valorizzare il luogo”.

Il muretto ha bisogno di un piccolo intervento di manutenzione, così l’associazione ha pensato di dedicare sabato 9 e domenica 10 novembre al recupero di questo manufatto. L’idea era stata avanzata a settembre scorso in occasione dell’anniversario della Liberazione di Calenzano, ma a causa del maltempo è stata spostata. “L’idea e da qui la festa – spiega Lanucara – è quella di prendersi cura del territorio e rifare insieme il muretto in pietra davanti al Memoriale della Resistenza. In cambio l’associazione offre colazione, pranzo e merenda. Per la riuscita dell’impresa c’è bisogno di aiuto per smontare e ricostruire il muro: ci saranno da spostare pietre e di sporcarsi le manim, servirà anche aiuto in cucina per preparare da mangiare per tutti”. Insomma un vero e proprio inno alla collaborazione, alla condivisione sia del lavoro, ma anche del divertimento, perchè il gruppo che si dedicherà al rifacimento dell muretto potrà trascorrere le giornate all’aria aperta condividendo i momenti di socialità.