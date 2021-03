Festa dell’8 marzo, il punto sul lavoro femminile nel territorio della Città metropolitana di Firenze

FIRENZE – In occasione della giornata di domani, lunedì 8 marzo, la consigliera della Città metropolitana di Firenze e sindaco di Lastra a Signa, Angela Bagni, delegata alle pari opportunità, promuove un’iniziativa che si svolgerà in videoconferenza per celebrare la festa della donna, dalle 16 alle 17.30, rivolta particolarmente alle associazioni impegnate nella difesa delle […]

FIRENZE – In occasione della giornata di domani, lunedì 8 marzo, la consigliera della Città metropolitana di Firenze e sindaco di Lastra a Signa, Angela Bagni, delegata alle pari opportunità, promuove un’iniziativa che si svolgerà in videoconferenza per celebrare la festa della donna, dalle 16 alle 17.30, rivolta particolarmente alle associazioni impegnate nella difesa delle donne e nella promozione dei loro diritti. In particolare, alla presenza della consigliera Bagni e della neo consigliera di parità Annamaria Di Fabio, “ci concentreremo su come la pandemia, che ha sconvolto il mondo del lavoro nella sua interezza, ha trasformato e sta trasformando in particolare il mondo del lavoro femminile”.

Sono dunque previsti, oltre agli interventi di Angela Bagni e Annamaria Di Fabio, dell’assessore regionale Alessandra Nardini, di Antonella Vitiello (Mita Academy – presentazione esperienza virtuosa di attività di formazione e reinserimenti lavorativi) e di Cristina Arba, responsabile del Coordinamento donne delle Camere del Lavoro Metropolitana di Firenze (delegata Cgil per presentare dati sull’occupazione femminile nell’area fiorentina). Si potranno seguire i lavori all’indirizzo al link https://youtu.be/OayrMkwy0ys