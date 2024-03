Festa della Beata Giovanna: tutti gli appuntamenti a partire dal giorno di Pasqua

SIGNA – Via al conto alla rovescia per l’edizione 2024 della festa della Beata Giovanna, una delle occasioni più sentite dalla popolazione di Signa, quando rievocazione storica e fede religiosa si sposano dando vita a momenti di grande spettacolarità. Nella domenica di Pasqua, il prossimo 31 marzo, alle 19 si comincia con l’apertura dell’urna contenente le spoglie della Beata Giovanna presso la Pieve di San Giovanni. Il lunedì dell’Angelo si concentrano invece le celebrazioni per la Beata: in questa occasione il corteo storico, gli sbandieratori e il gruppo Falconieri Fiorentini di Malmantile, insieme ai figuranti e alle autorità civili e militari, sfileranno per le vie cittadine in un percorso che dalla Chiesa di San Lorenzo toccherà via Giovanni XXIII, piazza Cavour, via Giuseppe Verdi, via Roma, parco di Villa Alberti, via Beata Giovanna, via degli Alberti, via dei Berti, via dell’Edera, via Dante Alighieri per terminare sul sagrato della Chiesa di San Giovanni intorno alle 12. Proprio in piazza Cavour la cerimonia conclusiva con omaggi recitati alla Beata Giovanna, l’esibizione degli sbandieratori del corteo storico, l’ostensione delle reliquie della Beata e la solenne benedizione. Durante il corso della giornata di lunedì 1 aprile si potrà godere anche delle giostre grazie al Luna Park in piazzale Resistenza, mercato e stand gastronomici in piazza della Repubblica, via Mazzini, piazza Michelacci e via della Resistenza e alle 16 il tradizionale concerto a cura della Filarmonica Giuseppe Verdi di Signa all’interno della Pieve di San Lorenzo. In quest’occasione anche l’apertura straordinaria dalle 9 alle 12.30 della mostra di Enrico Guerrini in sala dell’affresco e, sempre in via straordinaria, l’apertura del Museo Civico della Paglia dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 con ingresso gratuito. La funzione religiosa di martedì 2 aprile – Giorno di Beatino – delle 21 nella Chiesa di San Giovanni concluderà le celebrazioni con la chiusura dell’urna della Beata Giovanna.