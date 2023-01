Festa della Befana, alcuni appuntamenti a Calenzano

CALENZANO – Anche a Calenzano è tempo di festa della Befana: l’associazione culturale Old River organizza l’evento “La Befana vien di giorno”, festa per bambini e adulti, venerdì 6 gennaio, in via del Molino 164. La festa comincerà alle 15 con lo spettacolo di Mago Bambi. Alle 16 arriva la Befana con una sorpresa per tutti […]

CALENZANO – Anche a Calenzano è tempo di festa della Befana: l’associazione culturale Old River organizza l’evento “La Befana vien di giorno”, festa per bambini e adulti, venerdì 6 gennaio, in via del Molino 164. La festa comincerà alle 15 con lo spettacolo di Mago Bambi. Alle 16 arriva la Befana con una sorpresa per tutti i bambini e una foto ricordo. In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà nei locali dell’associazione. Venerdì alle 16.30 al Teatro Manzoni Teatrolà presenta “Lo spettacolo della befana” teatro di figura di e con Alessandro Grisolini e Bernard Vandal. Prenotazioni all’indirizzo e-mail prenotazioni@teatromanzonicalenzano.it – 055.9367579.