Festa della Concordia tra musica, incontri e gastronomia

CALENZANO – Torna la festa della Concordia al circolo di via del Saccardo con musica, incontri e gastronomia. Si inizia oggi 30 agosto con la musica dal vivo di Stefania Boni, mentre per i buongustai la specialità gastronomica è il Cacciucco della Chef Simona. La Festa della Concordia domenica 1 settembre aprirà alle 11 con la celebrazione della Messa domenicale e poi gli eventi riprenderanno alle 21 con la musica dei fantastici anni ’70, ’80 e ’90 e per concludere la specialità gastronomica del Mugello, i tortelli e il pollo fritto. Ogni sera una specialità gastronomica diversa: dalle penne al sugo alla pecora in umido, dagli spaghetti alle vongole alle chiocciole ci sarà solo l’imbarazzo della scelta.

Una serata, quella di giovedì 12 settembre alle 21 sarà dedicata al rione della Concordia: il sindaco Giuseppe Carovani e gli assessori della sua Giunta incontreranno i cittadini per parlare della zona e del futuro di Calenzano. Il 4 settembre alle 21 si ci sarà una esibizione di ballo e animazione a cura della scuola di danza Ritmoteque, il 7 settembre tornerà l’appuntamento con la Rificolona, mentre per gli appassionati di briscola il 6 e il 13 settembre si terrà l’imperdibile gara a carte. Un reading dedicato alle donne si terrà il 14 settembre alle 21 con la presentazione del libro edito da Apice Libri “Ester e le altre” curato da Monica Barducci e dedicato alla storia delle donne di Sesto Fiorentino. La festa aprirà per tre fine settimana: dal 30 agosto al 1 settembre, dal 4 a domenica 8 settembre e da mercoledì 11 a domenica 15 settembre.