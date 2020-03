Festa della donna dell’Auser tra musica, racconti e creatività

CAMPI BISENZIO – Per l’8 marzo Festa della donna, l’Auser volontariato di Campi Bisenzio organizza una giornata al circolo Rinascita con musica, poesia e laboratorio della creatività con la Bucacenci il gruppo di sarte dell’associazione campigiana. La festa della donna, domenica 8 marzo, prenderà il via alle 12.30 al circolo Rinascita di piazza Matteucci, con il pranzo in occasione della mostra di arte contemporanea in memoria di Remo Romolini. Alle donne che parteciperanno sarà offerto un omaggio. Il costo del pranzo è di 20 euro per informazioni e prenotazioni: 055.890081.

Alle 15.30 ci sarà l’intervento della presidente di Auser Campi Bisenzio Ornlla Mercuri, seguita dall’esibizione musicale della pianista Debora Tempesitini. Seguirà il racconto delle donne a cura del circolo culturale LaRocca e il laboratorio della creatività.