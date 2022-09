Festa della Misericordia di Legri: il programma

CALENZANO – La Misericordia di Legri invita tutti a partecipare alla festa dell’associazione che si terrà venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 settembre. Con la collaborazione della Linea Gotica Pistoiese, con il Comando dei Vigili del fuoco di Firenze e con il Gruppo Storico dei Vigili del fuoco di Prato, la Misericordia di Legri intende in questo modo dare continuità all’evento della Liberazione nel suo 78° anniversario, “mettendo in luce – si legge in una nota – la grande importanza del ruolo avuto dai pompieri nel periodo bellico”.

In programma ci sono per venerdì 9 settembre alle 18 una conferenza, curata dal Comando dei Vigili del fuoco di Firenze, per conoscere il piano di soccorso in caso di incendio boschivo nella frazione del Comune di Calenzano. Sarà preceduta da un intervento dello storico Fabrizio Trallori su come Firenze, prima città in Italia, si sia organizzata per affrontare il problema degli incendi. Sabato 10 settembre nel pomeriggio, tutti potranno partecipare alle visite guidate alle mostre degli equipaggiamenti d’epoca dei pompieri e dei vari eserciti, attori della seconda guerra mondiale; alle 20 seguirà “Baciami Piccina”, cena storica con i rievocatori. Domenica 11 settembre si farà memoria di tutti i caduti in guerra celebrando la Santa Messa al Campo nella Pieve, che sarà preceduta dalla rievocazione storica dell’arrivo delle truppe alleate a Legri. Nel pomeriggio i bambini presenti diventeranno pompieri a tutti gli effetti, con tanto di elmetto e giacchetto in “Pompieropoli” a cura dei Vigili del fuoco di Firenze e, in contemporanea, entreranno in azione i gruppi storici dei Vigili del fuoco di Prato e i Rievocatori della Linea Gotica Pistoiese con la dimostrazione storica di spegnimento di incendio, recupero dei feriti, attivazione di linea telefonica in tempo di guerra.