CALENZANO – La Festa della Misericordia di Legri si terrà. Sarà una festa diversa dal solito perchè dovrà tenere conto delle disposizioni previste per il contenimento del contagio da Covid, ma per due giornate, il 5 e il 6 settembre Legri sarà in festa. Sabato 5 alle 18.30 Pieve di Legri si terrà un incontro a […]

CALENZANO – La Festa della Misericordia di Legri si terrà. Sarà una festa diversa dal solito perchè dovrà tenere conto delle disposizioni previste per il contenimento del contagio da Covid, ma per due giornate, il 5 e il 6 settembre Legri sarà in festa. Sabato 5 alle 18.30 Pieve di Legri si terrà un incontro a cura di Fabrizio Trallori dal titolo “Raffaello e le giovani donne nelle sue opere” (presenze consentite 52) alle 20 al Ristorante di Campagna si terrà la cena toscana (80 persone), per partecipare alla cena è previsto un contributo di 25 euro. Domenica 6 alle 10.15 alla Pieve di Legri sarà celebrata la Messa dal correttore don Leonardo De Angelis in suffragio dei Caduti di tutte le guerre e dei defunti della Misericordia: animazione liturgica a cura del maestro Umberto Cerini. Alle 11.30 è previsto il Corteo al Parco delle Rimembranze e la deposizione delle corone d’alloro ai Monumenti nel 76° anniversario della Liberazione di Calenzano e alle 16.30 partecipazione al Corteo Istituzionale per le vie del Centro di Calenzano per il 76° anniversario della Liberazione.