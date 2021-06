Festa della Repubblica, tante onorificenze nella Piana. Gandola (FI): “Giusto rendere loro omaggio”

FIRENZE – “Vivi rallegramenti alle 36 persone dell’area metropolitana fiorentina che stamani hanno ricevuto dal Prefetto di Firenze le onorificenze al merito della Repubblica italiana essendosi distinti per aver acquisito benemerenze nella propria vita lavorativa, in attività svolte a fini sociali e umanitari o per i lodevoli servizi svolti nelle carriere civili e militari”. Così […]

FIRENZE – “Vivi rallegramenti alle 36 persone dell’area metropolitana fiorentina che stamani hanno ricevuto dal Prefetto di Firenze le onorificenze al merito della Repubblica italiana essendosi distinti per aver acquisito benemerenze nella propria vita lavorativa, in attività svolte a fini sociali e umanitari o per i lodevoli servizi svolti nelle carriere civili e militari”. Così si è espresso Paolo Gandola, consigliere metropolitano Forza Italia nel centrodestra per il cambiamento, che poi ha aggiunto: “Tutti loro hanno fornito, nei diversi campi di appartenenza, un eccezionale esempio di forza d’animo e senso civico, dignità e orgoglio, riuscendo a infondere in tutti noi e nelle loro comunità di provenienza speranza e idealismo. Per questo, visto anche il particolare momento storico che stiamo vivendo merita, una volta di più, esaltare e valorizzare la passione, l’abnegazione e l’impegno che hanno profuso nella propria attività avendo avuto la consapevolezza di rendersi utili alla società e alla crescita morale, economica e civile di tutta la nostra area metropolitana, sapendo mettere molto spesso le loro competenze al servizio degli altri”.